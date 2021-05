Americana fará busca ativa a quem perdeu segunda dose da vacina

Americana recebeu doses extras para faltosos na semana passada – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

A Prefeitura de Americana informou nesta quinta-feira (27) que fará busca ativa a quem perdeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19) no município.

Dois dias atrás, a prefeitura contabilizava cerca de 500 “faltosos” e alegava que não iria atrás das pessoas. Dois dias depois, são cerca de 700 que perderam a segunda dose.



“A Vigilância Epidemiológica vai começar a fazer uma busca ativa, por telefone”, relata a prefeitura.

O Governo do Estado passou a divulgar o número de pessoas que ainda não foram receber as segundas doses e tem enviado doses extras a municípios para diminuir o número de faltosos.

Americana confirmou que recebeu um lote específico para a ocasião. “A Vigilância recebeu, no dia 21 de maio,uma grade com 2.620 vacinas para a segunda dose, que já foi inserida na grade atual”, aponta a prefeitura.

Na ocasião, no lote extra, também vieram 789 para primeira dose aos idosos. Esta remessa ainda não foi disponibilizada, pois está sendo utilizada a AstraZeneca, até que acabe o lote, para assim passar a utilizar a CoronaVac, explica a prefeitura.

As doses dos “faltosos” estão garantidas, como confirmou a Vigilância ao LIBERAL na terça-feira (25). “O imunizante para segunda dose já é condicionado à primeira aplicação, portanto, permanece em estoque para dar sequência na vacinação”.



Não há prazo oficial de órgãos governamentais para a prefeitura utilizar a segunda dose que estaria “parada”.

A prefeitura reforçou na ocasião que não realizava busca ativa para vacinação de segunda dose, mas que avaliava opções para agir nestes casos de faltosos da segunda dose.



Em Santa Bárbara d’Oeste, segundo a Secretaria de Saúde, 157 pessoas estão com a segunda dose pendente no Município.

Equipes das unidades “entram em contato constantemente para que as pessoas compareçam às unidades para completar o esquema vacinal”, diz a pasta.

Número de faltosos cresce

O Governo do Estado de São Paulo fez novo alerta nesta quinta para 501,6 mil pessoas que ainda não compareceram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina.

Idosos de mais de 80 anos são a maioria entre os que não tomaram o imunizante da Fiocruz/AstraZeneca.



O Estado encaminhou semana passada 279.815 doses extras de CoronaVac/Butantan para cerca de 500 cidades, exclusivos para a aplicação de segunda dose.



“É fundamental que as pessoas busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose. A pessoa só estará totalmente protegida após as duas doses dos imunizantes”, afirma a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.



Se na segunda-feira (24), levantamento do Estado apontava a região de Campinas, com 21.723 faltosos (18.963 de CoronaVac e 2.760 de AstraZeneca), em três dias o número saltou para 26. 401 (17.846 de CoronaVac e 8.555 de AstraZeneca).