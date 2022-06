Americana estuda ações se houver baixa adesão da 3ª dose a adolescentes

Apenas 125 das cerca de 9,9 mil pessoas com idade entre 12 e 17 anos tomaram o reforço nesta segunda-feira

Apenas 125 dos cerca de 9,9 mil adolescentes com idade entre 12 e 17 anos aptos para tomar a dose adicional da vacina contra Covid-19, em Americana, já procuraram as unidades de saúde nesta segunda-feira, data em que o reforço foi liberado. O número representa 1,26% do total que deve tomar a dose adicional.

Secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira disse via assessoria que considera baixo o número de adolescentes que tomaram o reforço e que a vacinação será acompanhada nos próximos dias. Se continuar com baixa adesão, ações serão promovidas para atrair esse público.

A terceira dose está sendo disponibilizada em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h30 às 14 horas. Não é necessário agendar.

Vacinação para todos os públicos ocorre sem agendamento em Americana – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Para ser vacinado, é preciso que o adolescentes tenha recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas (que tiveram filhos há poucas semanas).

A liberação da dose de reforço segue as diretrizes do Ministério da Saúde. Assim como Americana, as demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) liberaram a dose adicional para os adolescentes a partir desta segunda-feira.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as doses adicionais estão disponíveis de segunda a sexta-feira nas UBSs, também sem necessidade de agendamento. Dos 11.766 adolescentes que tomaram duas doses da vacina, 10.293 receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses e, portanto, já podem tomar o imunizante de reforço.

Na cidade de Nova Odessa, cerca de 4 mil adolescentes devem tomar a dose de reforço. Em Sumaré, a vacinação está sendo feita das 9 às 15 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde. Até está segunda-feira, 70% (21.172) dos adolescentes que residem no município já tinham tomado as duas doses e 2.724 já poderiam ter sido imunizados, mas não o fizeram.

Em Hortolândia, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, a população estimada com idade entre 12 e 17 anos é de 18.270 pessoas. Ainda segundo o órgão, mais de 90% delas já receberam as duas doses contra o novo coronavírus.

Pesquisas apontam que as doses de reforço aumentam o nível de proteção contra a doença e ajudam a fechar o cerco contra nova cepas do vírus. Além disso, a taxa de transmissão do coronavírus, causador da Covid-19, voltou a crescer na região de Campinas, o que indica que a doença está se espalhando.