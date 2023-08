Americana entra com ação para cobrar royalties de gás natural

Prefeitura diz ter direito a indenização devido à existência de dois pontos de entrega no município

City gate fica próximo ao castelo do falecido cantor José Rico - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Prefeitura de Americana entrou com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal, no mês passado, para ter direito a royalties de gás natural. Segundo a administração, existem dois pontos de entrega na cidade, motivo pelo qual o município deveria ser indenizado por danos ambientais.

A ação tem como alvo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). De acordo com o Executivo, não há como precisar o valor que o município receberia, pois ainda caberia à agência fazer os cálculos para divisão do valor arrecadado com a exploração do gás.

“Além disso, esse valor varia mês a mês, dependendo da produção nacional de petróleo e gás, do volume movimentado nas instalações e do preço internacional do barril de petróleo”, diz a prefeitura, em nota.

Na ação, o Executivo aponta que, dos dois pontos de entrega existentes na cidade, apenas um é reconhecido pela ANP. No entanto, a prefeitura traz documentos que comprovariam a existência de um segundo ponto.

Apesar de apontados como sendo de Americana, inclusive nas respectivas fachadas, os dois espaços estão no território de Limeira, na área rural, perto do castelo do falecido cantor José Rico.

Chamados de “city gates”, esses locais atuam na redução da pressão do gás. O ministro Herman Benjamin, do STJ (Superior Tribunal de Justiça) os classifica como “instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante” – declaração destacada pela prefeitura na ação.

Os royalties são uma compensação financeira devida à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios beneficiários pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro, uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis.

“Tomamos conhecimento que outros municípios do Estado de São Paulo em situação semelhante à de Americana já estão sendo beneficiados com o incremento de royalties após decisões judiciais, inclusive, processos já transitaram em julgado contra a Agência Nacional do Petróleo, reconhecendo o direito de municípios paulistas”, afirma a administração municipal.

Procurada pela reportagem, a ANP comunicou que não comenta ações judiciais em andamento e que acata as decisões eventualmente proferidas.

Escritório

Para representá-la na ação, a prefeitura contratou, em junho, o escritório Paraguay Ribeiro Coutinho Advogados Associados. O contrato tem prazo de dez anos e custo estimado de R$ 7,6 milhões.

A administração ressalta, no entanto, que não haverá ônus aos cofres municipais. “O direito à remuneração do escritório especializado contratado para essa finalidade nasce apenas a partir do momento em que houver benefício financeiro mensal ao município”, explica.

Em busca de indenização pela exploração do gás natural, o município já recebe royalties de petróleo. Neste ano, até 31 de julho, o repasse para Americana foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda.