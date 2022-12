Americana encerra ano com seis UBSs reformadas e entregues

Última unidade reinaugurada foi a do Jardim Dona Rosa, nesta sexta-feira

Chico reinaugurou o sexto posto de saúde em 2022 - Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Americana fechou 2022 com seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde) reformadas e reentregues pela prefeitura à população. A última delas foi a do Jardim Dona Rosa, reinaugurada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta sexta-feira.

A unidade volta a funcionar na segunda, das 7h30 às 16h30, e vai atender cerca de 23 mil moradores dos bairros Dona Rosa, São Jerônimo e Jardim da Paz. A UBS passará a ter, inclusive, uma farmácia para a dispensação de medicamentos, serviço que não existia no local anteriormente.

O espaço contará com dois agentes comunitários de saúde, dois recepcionistas, enfermeiro, dois clínicos, pediatra, ginecologista, médico de família, quatro técnicos de enfermagem, dentista, auxiliar de odontologia, servente, farmacêutico e auxiliar de farmácia.

O prédio recebeu nova pintura interna e externa, revisão das redes elétrica e hidráulica, limpeza das calhas e novos mobiliários. Também houve a instalação de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado nos consultórios médicos e sala de curativo, além de nova identificação visual, tanto na área interna quanto externa do imóvel. A reforma começou há cerca de 40 dias.

Até então, desde abril de 2019, a UBS Dona Rosa atendia, excepcionalmente, moradores de outras regiões. Agora, com a entrega do prédio revitalizado, a população local poderá contar com sua unidade básica de referência.

Antes da unidade do Jardim Dona Rosa, a prefeitura havia reinaugurado, neste ano, as UBSs dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Mathiensen, Jardim Guanabara, Parque Gramado e Vila Gallo.