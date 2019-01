Americana elenca ações de combate a alagamentos

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana informou ontem que ações estão sendo desenvolvidas pela Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) para conter e minimizar os pontos de alagamentos no município. Em nota, a administração municipal citou o desassoreamento do Ribeirão Quilombo e a readequação das redes de galerias pluviais no Cariobinha como medidas preventivas e informou que está buscando recursos para a obra no córrego São Manoel, necessária para acabar com o alagamento da Avenida da Saúde.

O trabalho de desassoreamento no Ribeirão Quilombo ajudou a amenizar os problemas com enchentes nas proximidades do Guaicurus, na Avenida Bandeirantes, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves. Ele citou que as chuvas atingiram vários municípios e agravaram a situação no Ribeirão Quilombo.

Nesta semana, o tempo segue instável e existe a possibilidade de novas pancadas de chuva típicas de verão, principalmente nos finais de tarde. Durante o dia, o sol e o calor vão continuar predominando.