Americana economiza R$ 20,8 milhões com acordos de precatórios em três anos

A Prefeitura de Americana economizou R$ 20,8 milhões entre os anos de 2021 e 2023, por meio de acordos em precatórios cíveis e trabalhistas. O resultado é consequência de negociações em processos que totalizaram R$ 52,3 milhões durante o período.

Somente no último ano, a economia atingiu R$ 17 milhões, impulsionada pelo deságio de 40% aplicado sobre o total de R$ 42,6 milhões em precatórios negociados.

Secretária de Fazenda do município, Simone Inácio de França Bruno, enfatiza a importância dos resultados – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

O prefeito Chico Sardelli (PV) afirma que os acordos são uma opção vantajosa para ambas as partes, permitindo que os credores recebam os valores de forma mais ágil, enquanto a prefeitura reduz o montante devido por meio dos deságios aplicados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a administração, a economia de R$ 20,8 milhões é significativa para a gestão pública, especialmente quando comparada aos custos de diferentes áreas. No exercício de 2023, por exemplo, os gastos com o atendimento de mandados judiciais totalizaram cerca de R$ 16,2 milhões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Entidades assistenciais vinculadas à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos receberam aproximadamente R$ 13 milhões, enquanto os investimentos na Saúde, por meio do Consórcio Cismetro, alcançaram cerca de R$ 20,8 milhões.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A secretária de Fazenda do município, Simone Inácio de França Bruno, enfatiza a importância dos resultados e salienta que as ações do município para reduzir o estoque de precatórios, por meio de acordos, têm se mostrado eficazes.

Ela ressalta que a conciliação de precatórios é considerada uma boa prática na gestão da dívida, sendo incentivada e vista pelos tribunais como uma medida necessária a ser adotada pelos municípios.