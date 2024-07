Americana e Santa Bárbara tem mais de mil vagas de emprego disponíveis 

A semana inicia com mais de mil vagas de emprego disponíveis entre as cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. São 1.203 oportunidades voltadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência.

A cidade de Americana representa 302 vagas deste montante. O cargo com maior número de ofertas é para conferente, com 20 vagas e sem necessidade de experiência.

Em seguida estão: instalador de telecomunicações, consultor de vendas, cuidador de idosos e auxiliar de cuidador, cada um com 10 vagas.

O restante dos cargos listados podem ser conferidos diretamente no site da administração na aba do PAT de Americana. Os interessados devem cadastrar o currículo e demonstrar interesse pela vaga diretamente na plataforma.

Em Santa Bárbara o número de oportunidades disponíveis é de 901, para níveis de estágio até técnico ou superior. Há vagas como auxiliar de enfermagem, motorista carreteiro, soldador, dentre outras.

No caso da repartição barbarense, os candidatos devem enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br. O campo “assunto” deve ser preenchido com o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Há ainda a opção de entregar o currículo presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado dentro do Villa Multimall,na Rua do Ósmio, 975.

