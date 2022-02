Americana e Santa Bárbara passam de 2 mil crianças vacinadas

Em 15 dias de campanha vacinal pediátrica contra a Covid-19, Americana e Santa Bárbara d’Oeste vacinaram mais de 2 mil crianças em cada um dos municípios. Os números foram divulgados pelas prefeituras nesta terça-feira.

Em Santa Bárbara, 2.560 crianças já tomaram a dose contra Covid – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Em Santa Bárbara d’Oeste, 2.560 crianças, com e sem comorbidades, de 5 a 11 anos, tomaram a dose. O número representa 18,6% do público-alvo imunizado com a primeira dose. A cidade tem 13,7 mil crianças que podem se vacinar.

No município, a imunização continua, sem agendamento, em três UBSs (Unidades Básicas de Saúde): Cidade Nova, Regional Zona Sul (Santa Rita) e Centro de Saúde 2 (Linópolis).

Já em Americana, 10% das crianças aptas a receberem a dose do imunizante foram vacinadas. No total, foram aplicadas 2.155 doses. O município conta com 20,8 mil crianças.

Apesar da procura ser menor em comparação com a cidade vizinha, a Prefeitura de Americana considera o número satisfatório. “A procura tem sido boa e a vacinação tem ocorrido de acordo com a disponibilidade”, disse. “O único público em que a procura foi mais baixa foi no público de comorbidades”, apontou a administração.

A vacinação em Americana acontece nas UBSs do Jardim São Paulo, Parque das Nações, Antonio Zanaga, São Vito, Jardim Boer, Cariobinha e Parque da Liberdade, mediante agendamento pelo site da prefeitura.