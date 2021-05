Americana e Santa Bárbara dizem ter condições de armazenar vacina da Pfizer

Vacina da Pfizer exige armazenamento em temperatura abaixo de 0°C - Foto: Bruno Rocha - Enquadrar - Estadão Conteúdo

Reservada para capitais, a vacina da Pfizer, que exige armazenamento em temperatura abaixo de 0°C, teria condições de ser recebida por Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As prefeituras informaram que conseguiriam armazenar o imunizante, que começou a ser aplicado na última semana.

Questionada pelo LIBERAL, em Americana, a Vigilância Epidemiológica afirmou que dispõe de um freezer que mantém temperatura de até -20°C. Santa Bárbara não detalhou, mas confirmou a possibilidade. Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia não responderam. Não há previsão para remessa da vacina à região.

Inicialmente, a vacina da Pfizer, comprada pelo Ministério da Saúde, seria distribuída apenas para capitais. Porém, Campinas solicitou o imunizante, disse ter condições de armazenamento e deverá receber as doses.

O pedido da cidade foi feito ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quando o primeiro lote, de 1 milhão de vacinas, chegou ao Brasil, no Aeroporto de Viracopos, no dia 29 de abril. Uma segunda remessa chegou na última quarta-feira, com 629 mil doses.

Nesta quinta, a Prefeitura de Campinas recebeu 18 freezers do Estado que atendem condições de armazenamento do imunizante.

A vacina da Pfizer/BioNTech possui registro para uso definitivo concedido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As doses podem ser aplicadas em pessoas a partir de 16 anos, em duas doses, com intervalo de 21 dias, segundo a Anvisa.

Atualmente os frascos podem ficar em temperaturas entre -25ºC e -15ºC. A conservação, nessa faixa de temperatura, pode ser feita apenas durante 14 dias. Se mantidas em temperaturas de armazenamento entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação das doses diminui para cinco dias.