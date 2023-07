Americana e região terão queda brusca na temperatura a partir de quinta

A temperatura irá cair a partir desta quinta-feira (13) em Americana e nas cidades da região. Ao menos é o que aponta a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), do Ministério de Agricultura e Pecuária, que prevê temperatura mínima abaixo dos 10°C.

O motivo da queda é uma nova frente-fria que começou a avançar pela região Sul do País nesta segunda-feira (10). Soma-se a isso um ciclone extratropical que avança entre terça (11) e quarta-feira (12); isto é, uma área de baixa pressão continental que está entre o norte da Argentina e o Paraguai.

Região deve ter queda na temperatura nos próximos dias – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o Inmet, a terça e quarta-feira terão temperatura variando entre 16°C e 31°C. No entanto, a quinta-feira (13) terá mínima de 9°C e máxima de 28°C, com muitas nuvens e podendo ter chuva isolada ao longo do dia.

Já na sexta-feira (14), a estimativa aponta que temperatura será ainda menor. A mínima deve ser de 8°C e máxima de apenas 21°C, configurando como o dia mais frio da semana. A tendência é de que o céu tenha poucas nuvens e não chova. Para sábado (15) e domingo (16), a previsão ainda não foi divulgada.

Outra instituição que aponta para a queda é o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, que estima que as mínimas deverão ficar em torno de 9°C na sexta e no sábado.

Apesar disso, o centro alega que o fim de semana ainda está distante do horizonte operacional da meteorologia, que é de 72h de antecedência para pode prever a temperatura exata.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.