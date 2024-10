Americana e cidades da região terão ônibus gratuito no dia das eleições

Americana e as demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), que ainda conta com Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, terão ônibus gratuito neste domingo (6), para a realização das eleições municipais. A definição foi feita pelas prefeituras no início desta semana, seguindo orientação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O órgão estima que o poder público deve adotar providências necessárias para assegurar a oferta gratuita de transporte coletivo em dias de votação. Além disso, o TSE orienta que as linhas sejam semelhantes às aplicadas no dia a dia.

Em Americana, ônibus gratuito na eleição será das 8h às 17h. – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Em Americana, os ônibus gratuitos serão disponibilizados durante o período da votação, 8h às 17h, com horários compatíveis aos dias úteis. Já em Santa Bárbara, o funcionamento será das 7h às 19h, com todas as linhas trabalhando no mesmo horário dos dias de semana.

Nova Odessa, por sua vez, informou que o horário dos ônibus será das 6h às 22h, seguindo o cronograma dos dias úteis. Já em Sumaré haverá transporte coletivo das 4h50 às 23h30, também contemplando todas as linhas da cidade.

Hortolândia, por fim, terá o transporte gratuito de 0h até 23h59. Assim como as demais cidades, os horários dos ônibus serão semelhantes aos praticados durante a semana.

