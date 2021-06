Americana e região podem ter temperatura mínima de 7° C nesta semana

Frente fria deve atingir a região na terça-feira e temperatura volta a subir só no final de semana

Para os próximos dias, o Cepagri prevê predomínio de sol e temperaturas amenas - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O avanço de uma frente fria associado a um sistema de baixa pressão que se formou no Rio Grande do Sul e deve chegar em São Paulo nesta terça-feira (29) pode provocar um acentuado declínio nas temperaturas a partir desta quarta-feira (30), quando a mínima deve ser de 7° C em Americana e região.

“As menores temperaturas devem ocorrer nas madrugadas de quinta e sexta-feira. A máxima, nesses dias, deve ficar em torno de 20° C. As temperaturas voltam a subir gradativamente no final de semana, mas ainda assim permanecem amenas”, afirmou o meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, Bruno Kabke Bainy.

Segundo previsão do Cepagri, a terça-feira deve ser de céu nublado com possibilidade de chuvas isoladas. O tempo seguirá ameno, entre 13°C e 18°C e baixa amplitude térmica (diferença entre as temperaturas máximas e mínimas).

Para a quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando o predomínio de sol a partir do período da tarde. A temperatura prevista ao amanhecer é de 7° C e a máxima deve chegar aos 18° C.

Para os próximos dias, o Cepagri prevê predomínio de sol, temperaturas amenas, ventos de intensidade moderada a forte e baixa umidade relativa do ar nos períodos da tarde. “Os ventos devem apresentar intensidade moderada a forte na quinta e sexta-feira, o que reduz a sensação térmica”, alertou Bruno.