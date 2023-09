Americana e região podem ter calor perto dos 40°C nesta semana, aponta previsão

A Avenida Brasil, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma onda de calor deverá atingir a RPT (Região do Polo Têxtil) nas próximas semanas. Nesta segunda-feira (18), o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) e a MetSul Meteorologia emitiram alertas para o aumento nas máximas até domingo (24), que podem se aproximar dos 40°C.

A elevação das temperaturas se deve a um bloqueio na atmosfera entre o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul, responsável por impedir o avanço de frentes frias.

Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, as massas polares poderão apenas colaborar para a formação de chuvas.

“Isso deve persistir até o final de setembro de forma intensa. Aqui na nossa região, a expectativa é de que as temperaturas se mantenham estáveis até sexta na casa dos 34°C, 35°C. A gente espera que o pico da onda de calor seja no domingo, com temperaturas mais próximas dos 40°C”, disse Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri.

Bruno atentou que essa previsão ultrapassa o período de 72h e, portanto, pode sofrer alterações.

Porém, ainda assim ele ressaltou que as altas temperaturas demandam cuidados quanto à saúde humana e ao bem-estar animal, evitando exposição direta e prolongada à radiação solar, bem como hidratação constante.

Confira a previsão para os próximos dias