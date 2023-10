Americana e região ficam de fora de lista de cidades que podem abrir curso de medicina

Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, durante lançamento do novo edital para a obtenção de autorização de funcionamento de cursos de Medicina no País - Foto: Fabio Pozzebom/Agência Brasil

O governo federal publicou na última quarta-feira (4) um edital para obtenção de autorização para abrir cursos de medicina no País, regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação). As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) ficaram de fora da lista, embora nenhuma conte com alguma instituição que ofereça o curso.

Segundo o documento, o Estado de São Paulo está apto a receber até 13 novos cursos de medicina, sendo apenas um por região habilitada pelo ministério. A Região Metropolitana de Campinas nem aparece na listagem, sendo que as cidades mais próximas pertencem à Baixa Mogiana — Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Guaçu e Mogi Mirim.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A medida integra a Lei dos Mais Médicos, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em julho deste ano e que determina a desconcentração da oferta. De acordo com o MEC, esse é o principal motivo para boa parte das cidades de grande porte não ser contemplada.

“É fundamental olhar para os vazios, tanto de médicos quanto de formação, ou seja, a desconcentração. Para isso, um dos critérios desse edital é a fixação. O esforço do Mais Médicos é garantir que esse médico possa ficar na região em que há baixa taxa de médicos por habitantes”, comentou o ministro da Saúde, Camilo Santana.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A meta do governo federal é de 3,3 médicos por mil habitantes. Entretanto, segundo o presidente da AMA (Associação Médica de Americana), Renato Monteiro, a iniciativa não soluciona o real problema de falta de médicos na rede pública de saúde.

“No Brasil, não está faltando médico, está faltando política para os médicos. Não existe um plano de carreira para o médico da rede pública. Não adianta você aumentar o número de faculdades e de formandos se você não dá condições para eles trabalharem. Além disso, faltam outros profissionais de saúde nesses locais, porque o médico sozinho não faz nada”, apontou Renato.

O Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região) foi procurado pelo LIBERAL, mas não comentou o assunto.