Americana é a sétima do Brasil e a melhor do Estado em ranking de municípios

Americana ficou em sétimo lugar entre os 5.565 municípios do País e em primeiro entre os paulistas no Ranking das Melhores Cidades do Brasil, publicado nesta quinta-feira pela revista IstoÉ.

Elaborado pela Austin Rating, em parceria com a Editora Três, o estudo considerou 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital.

Trecho da Avenida Brasil, uma das mais importantes vias de Americana – Foto: Arquivo / O Liberal

Além da sétima colocação na classificação geral, Americana aparece em sexto no ranking que considera apenas as cidades com mais de 200 mil habitantes. Sumaré é o outro representante da RPT (Região do Polo Têxtil) na lista das 50 melhores municípios com esse porte – ocupa a 48º posição.

Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, aparece na relação das 50 melhores cidades com 50 mil a 200 mil moradores. Está em 16º.

O ranking avalia indicadores subdivididos nas seguintes categorias: capacidade de arrecadação, execução do orçamento, aplicação na saúde e educação, capacidade de pagamento, padrão de vida, mercado de trabalho, comércio exterior, atenção ao jovem, educação, responsabilidade social, habitação, qualidade de vida, desenvolvimento humano, saúde, mobilidade digital e acesso digital ao conhecimento.

No ranking geral, Americana fica atrás apenas de Joinville (SC), Jaraguá do Sul (SC), Blumenau (SC), Maringá (PR), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) – os municípios figuram, respectivamente, nessa ordem.

“Comprova que estamos no caminho certo na construção de uma cidade mais humana e inteligente. Essa conquista é resultado de um trabalho sério”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).