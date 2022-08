Americana é a primeira colocada da RMC em ranking ambiental

Americana ficou em 1º lugar entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no ranking do Programa Município VerdeAzul, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. No Estado, o município aparece na 14ª colocação.

O prefeito Chico Sardelli (PV) recebeu nesta quarta, em São Paulo, o certificado que reconhece a boa gestão ambiental municipal e garante à prefeitura preferência na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle de Poluição.

Prefeito Chico Sardelli recebeu certificado em São Paulo – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Criada em 2007, a ação visa medir e apoiar a eficiência de gestão. As cidades são avaliadas em quesitos como estrutura e educação ambiental, conselho ambiental, biodiversidade, gestão de águas, qualidade do ar, uso do solo, arborização, esgoto tratado e resíduos sólidos.

Na última edição do ranking, em 2020, Americana ocupou a 38ª posição, com nota de 88,98. Nesta classificação, que tem como base dados coletados em 2021, a cidade está com 90,67. O município tem a 2ª melhor avaliação entre as 76 cidades que fazem parte da Bacia PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

Para o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, a melhora pode ser atribuída a ações como a ampliação da educação ambiental e da coleta seletiva, os concursos temáticos de redação, vídeo e podcast, e a destinação correta de resíduos de construção civil.