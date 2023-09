A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira (21) a realização da “Outubeer”, na Revirada Regional de Cultura, marcada para a Fidam (Feira Industrial de Americana) entre os dias 12 e 14 de outubro.

Prefeito Chico Sardelli (PV) falou sobre o evento nesta quinta-feira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O evento terá 12 opções de gastronomia, 12 cervejarias artesanais e atrações musicais, nos seguintes horários: quinta-feira (12), do meio-dia às 22h; sexta-feira (13), das 15h às 22h; e sábado (14), do meio-dia às 22h.

A entrada será solidária com a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Americana.

De acordo com a administração, a Americana está recebendo R$ 100 mil do Governo do Estado para promover o evento, por meio da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), com aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas.

“A Revirada Regional em outubro leva o subtítulo de ‘Outubeer’. Teremos muitas atrações artísticas, área kids e com certeza será um grande evento para todos, com música boa e várias opções gastronômicas”, destacou a secretária de Cultura Marcia Gonzaga Faria.

Prefeito fala em novo momento

O prefeito Chico Sardelli (PV) disse que a cidade vive um novo momento. “Passamos por períodos difíceis como a pandemia (Covid-19) e o inverno intenso, onde usamos a própria Fidam como alojamento para as pessoas carentes. Agora temos a oportunidade de voltarmos como uma opção importante de entretenimento.”

“O público também pode aproveitar a oportunidade para a solidariedade, pois os alimentos doados serão entregues para as famílias atendidas pelo Fundo Social”, completa Chico.

Para o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), o município tem realizado ao longo do ano várias opções de entretenimento e ele considera que Americana está virando polo regional.

“Durante muito tempo as pessoas procuravam cidades vizinhas em busca de gastronomia e diversão. Com a ajuda de muitos colaboradores estamos realizando bons eventos, que tem chamado a atenção dos americanenses que tem ficado na cidade, bem como atrair pessoas de municípios vizinhos”.

Confira a programação completa

Quinta-feira – 12/10

Denis de Tarsis e Rock de Fato (Pop/Rock)

Duo Vox (Rock)

Danny Asa e Banda (Pop/Rock)

Easy Rock (Pop/Rock)

Creedence Cover (Rock)

Sexta-feira – 13/10

Vanessa Pajaro (Pop/Rock)

O Segredo do Universo (Tributo Raul Seixas) (Rock)

System of a Down Cover Brasil (Metal)

Sábado – 14/10