Americana distribuirá máscaras N-95 a professores da rede municipal

Máscara N-95 PFF2, modelo indicado para profissionais de saúde e educação – Foto: Imagem de cromaconceptovisual por Pixabay

Americana vai distribuir máscaras de proteção contra o coronavírus (Covid-19) do modelo N-95, também conhecida como PFF2, para professores e profissionais da rede municipal de ensino, conforme apurado pela reportagem.

O primeiro lote das 4 mil máscaras compradas pela Secretaria de Educação chegou à cidade na semana passada, no dia 21 de junho.

O material de proteção será distribuído às 54 unidades de ensino municipais para uso dos servidores, informa a prefeitura.

“O novo material propiciará mais segurança aos profissionais que atuam nas escolas, juntamente com os equipamentos que foram comprados no início do ano”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

No início do ano, a Secretaria comprou máscaras descartáveis, de tecido e face shields, 54 totens de álcool em gel, 200 termômetros, sabonete líquido, álcool em gel e desinfetante, fita para demarcação de solo, 200 tapetes sanitizantes, 300 caixas de sapatilhas descartáveis e luvas de procedimento.

A máscara N-95 é um modelo de respirador de utilização hospitalar que filtra elementos contaminantes em forma de aerossóis e é indicada para profissionais de saúde e da educação.

Nova Odessa também compra máscaras

Em Nova Odessa, a Secretaria de Educação adquiriu nesta segunda-feira (28), 11,5 mil máscaras em poliéster que serão distribuídas aos servidores e alunos das escolas municipais no retorno parcial das aulas presenciais, no segundo semestre.

Além das máscaras, também foram adquiridos produtos de limpeza e álcool em gel. De acordo com o secretário-adjunto da Educação, Assis Grillo, estão sendo investidos R$ 22,3 mil na segurança sanitária da comunidade escolar.