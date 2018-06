Americana disponibilizará atendimento para saúde mental nas UBS’s

As unidades básicas de saúde de Americana passarão a oferecer atendimento na área de saúde mental. O objetivo é facilitar o acesso da população a tratamentos no setor. Permanecerão sendo atendidos no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) os casos considerados mais graves. A informação é do coordenador da Rede de Saúde Mental de Americana, Tadeu Donizeti Leite. Segundo ele, três psiquiatras foram contratados nos últimos dias e estão atendendo no Caps.

Americana teve na semana passada um caso de suicídio na Avenida Campos Salles que mobilizou autoridades policiais e assustou quem passava pelo local. Na cidade, não há informações oficiais sobre o número de suicídios. Segundo dados do Ministério da Saúde, as cidades que contam com Caps registraram queda de 14% nos casos de suicídios. Foto: Arquivo / O Liberal

Leite explica que o acolhimento e encaminhamento das pessoas com potencial para suicídio que procuram por ajuda são imediatos. Esses casos são classificados como sendo graves e a equipe multidisciplinar age imediatamente. “O foco é a preservação da vida”, diz.

O Caps trabalha em três frentes: crianças e adolescentes, adultos e usuários de drogas e álcool. O local atende, em média, 150 pessoas por mês. A porta de entrada normalmente são as unidades básicas de saúde, Conselho Tutelar e Promotoria da Infância e Juventude. Há, ainda, os que procuram diretamente pelo local. É a chamada demanda espontânea. Independente do caminho percorrido até ali, todos são atendidos.

A equipe multidisciplinar faz a avaliação e define a prioridade do atendimento, que vai desde o ambulatorial com consulta médica e tratamento medicamentoso até o intensivo, com atividades terapêuticas e internação. “Todos são avaliados individualmente para determinar a frequência e o tipo de tratamento”, diz Tadeu.

Com a extensão do trabalho aos postinhos, o objetivo é que as pessoas sejam atendidas perto de suas casas, sem que haja a necessidade de deslocamento ao Caps. O atendimento envolve também a família dos pacientes.

“Ao chegar no postinho, o paciente será avaliado e passará a ser atendido ali mesmo. Ele não precisará mais ir até o Caps, que permanecerá apenas com as demandas mais graves, conforme orientação do próprio Ministério da Saúde”, explica coordenador.

O projeto ainda está em fase de implantação e envolverá também a prevenção das doenças mentais, com a formação de grupos e rodas de conversa em família. O cronograma para início efetivo do atendimento nos postinhos ainda não foi definido.