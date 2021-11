Americana dispensa agendamento para vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira

Unisal terá vacinas da Pfizer e AstraZeneca; Colégio Visão apenas CoronaVac – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quarta-feira (10) vacinação contra o coronavírus (Covid-19) por livre demanda nesta quinta-feira (11). Até então, o município só aplicou vacinas via agendamento no site da prefeitura.

A livre demanda vale inicialmente só para esta quinta e tem como foco a primeira dose em adolescentes. A procura pela imunização da categoria, que ficou um mês com a campanha suspensa, está abaixo do necessário, segundo alerta recente da Vigilância Epidemiológica.

O morador que não quiser agendar pode ir direto na Unisal ou no Colégio Visão. O agendamento segue aberto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na Unisal, no campus Maria Auxiliadora, no Parque Novo Mundo, estarão disponíveis vacinas da Pfizer e AstraZeneca, das 8h às 15h.

Podem receber o imunizante no local: adolescentes para a primeira dose e toda população acima de 12 anos com a segunda dose, além de idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde com a dose adicional.

Já no Colégio Visão, na Rua Fernando de Camargo, no Centro, só serão aplicadas doses da CoronaVac, permitidas apenas para maiores de 18 anos, das 8h30 às 13h. De acordo com o Executivo, a manutenção da livre demanda será avaliado dia a dia.

Americana já tem mais de 90% da população vacinável (acima de 12 anos) imunizada com a primeira dose e mais de 80% com o esquema vacinal completo.

A vereadora Professora Juliana (PT) já havia protocolado na Câmara no último dia 27 uma indicação ao Executivo para que fosse feita vacinação sem necessidade de agendamento.

Histórias do Coração merecem ser contadas toda semana.

“Estamos na reta final, toda medida que facilite o acesso à vacina é bem-vinda. Não precisar agendar pode fazer diferença para quem tem acesso limitado à internet ou uma rotina de trabalho apertada”, aponta Juliana.

“Esperamos que o sistema de livre demanda seja mantido ao longo dos próximos dias”, encerra a parlamentar.

Na região, Santa Bárbara d’ Oeste, Nova Odessa e Sumaré trabalham com a campanha de imunização por livre demanda. Apenas Hortolândia aplica as doses via agendamento desde o início da campanha como Americana.