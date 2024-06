Americana discute desenvolvimento urbano na 7ª Conferência Municipal da Cidade

O desenvolvimento urbano de Americana será tema de palestras e debates na 7ª Conferência Municipal da Cidade, agendada para este sábado (22), das 8h às 18h, no campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), na Avenida Cillos, 3.500, no Parque Universitário.

De acordo com a prefeitura, responsável pelo evento, os assuntos discutidos serão norteados por cinco eixos: urbanismo e habitação, infraestrutura e mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, cidades inteligentes, e governança e participação social.

A partir dos debates e dos apontamentos feitos pelo público — qualquer pessoa pode participar — será feito um relatório a ser entregue para o Governo do Estado. Futuramente, serão realizadas conferências estaduais e, na sequência, federais para formulação de uma cartilha e diretrizes de políticas públicas.

“É de grande importância a realização, tanto é que os governos federal e estadual cobram que essa conferência seja feita. Isso conta pontos para receber recursos para a cidade”, disse o secretário de Planejamento de Americana, Diego Guidolin.

“É uma oportunidade para população, associações, entidades e movimentos sociais trazerem os seus conhecimentos, ideias e expectativas para todos debaterem. Também pode ser que surjam ideias que a gente consiga incluir no planejamento da prefeitura”, completou.

O tema da conferência será “Construindo a política de desenvolvimento urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. Será oferecido café da manhã e almoço aos participantes. É possível fazer uma pré-inscrição no site da Prefeitura de Americana.