Americana difere do Estado e multas por uso de celular no trânsito diminuem 57%

Números do Detran são referentes aos seis primeiros meses de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado

Ao contrário das estatísticas do Estado de São Paulo, o número de multas por uso de celular ao volante caiu 57% em Americana no 1º semestre de 2022, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados a pedido do LIBERAL pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

As multas registradas pelo órgão estadual contemplam infrações aplicadas pela PM (Polícia Militar), por meio de abordagem ao motorista ou à distância, e dentro do perímetro urbano. De janeiro a junho de 2021, 2.688 motoristas de Americana foram autuados, e no mesmo período deste ano, 1.134 receberam o auto de infração.

Já no Estado foram registradas 140.451 autuações nos primeiros seis meses desse ano, contra 53.964 na comparação com o semestre inicial de 2021, alta de 160%.

Outros três municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) também apontaram queda no número de multas pelo uso de celular na direção. Em Nova Odessa, neste ano, foram 64 multas, ante as 296 infrações do ano anterior.

Em Sumaré, 949 multas no 1º semestre de 2021, contra 505 na comparação com 2022. Por sua vez, Hortolândia registrou uma leve queda: foram 389 autuações em 2021 e 352 neste ano.

Santa Bárbara d’Oeste é a única cidade da região que registrou aumento. No primeiro semestre de 2021, foram 416. No entanto, este ano, 641 autos de infrações foram expedidos aos motoristas, elevação de 54%.

“É preciso que os motoristas entendam que, assim como a bebida alcoólica, o telefone móvel não combina com direção. Um trânsito mais seguro depende do engajamento de todos”, afirma Neto Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran.

RISCO. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o uso do celular, além de gerar multa aos condutores, aumenta em 400% o risco de acidentes. Classificada como infração gravíssima pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a multa por uso de celular ao volante é de R$ 293,47, além de resultar em sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A autuação pode ainda ser combinada com outro tipo de infração, a condução de veículo sem as duas mãos ao volante, com valor de R$ 130,16 e que rende mais cinco pontos.