Americana devolve verba de R$ 559 mil por UBS parada

Além de prejuízo, prédio de unidade se tornou incômodo a vizinhos - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A Prefeitura de Americana devolveu, neste ano, R$ 559 mil ao Ministério da Saúde por conta de uma obra inacabada, no Jardim dos Lírios. Trata-se de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) localizada na Rua dos Lilases. A construção foi solicitada em 2010 por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, e está paralisada desde 2014.

As informações constam em resposta da administração municipal a um requerimento protocolado pelo vereador Fernando da Farmácia (PTB). “Em 2014, a empresa H.Lopes Serviços e Construções, vencedora do processo licitatório, solicitou a rescisão contratual, o que motivou a paralisação da obra. Desde então, o prédio vem se deteriorando”, afirma o parlamentar.

De acordo com o vereador, além da perda de recurso e prejuízo ao cofre público, a situação do prédio acarreta inúmeros problemas aos moradores que residem nas proximidades. “Eles se queixam da capinação do terreno e também há relatos de uso indevido do local por usuários de drogas e pessoas em situação de rua”.

No requerimento, o parlamentar afirma ainda que em junho de 2017 a administração do então prefeito Omar Najar alegou que seria realizado uma reprogramação da obra e um novo processo licitatório seria realizado para finalizar a construção, o que não ocorreu, porém.

Em resposta ao vereador, a prefeitura disse que atualmente não existe previsão orçamentária para a conclusão da obra. Informou ainda que é preciso um novo projeto bem como mantém o entendimento da necessidade de uma unidade de saúde no bairro.

De acordo com a administração municipal, corre uma ação na Justiça que discute a reforma e ampliação de várias UBSs, dentre elas, a do Jardim dos Lírios.

“A irresponsabilidade do governo, na época [do ex-prefeito Diego De Nadai], causou enorme prejuízo ao cofre da prefeitura e à população. São mais de meio milhão de reais. Atualmente, a prefeitura não tem previsão orçamentária para dar continuidade à obra”, enfatizou o vereador, que sugeriu uma emenda à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2022 para conclusão da UBS.