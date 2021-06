Americana deve receber primeiro lote da Janssen com 567 doses

Americana e as outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) devem receber o primeiro lote de vacinas da Janssen contra o novo coronavírus (Covid-19) com um total de 567 doses.

A primeira remessa da vacina chegou nesta semana ao Brasil. Entretanto, as doses só chegarão à RPT na semana que vem.

Vacina da Janssen tem dose única – Foto: Itamar Aguiar – Palácio Piratini

Na terça-feira (22), chegaram 1,5 milhão de doses da Janssen, metade do previsto pelo Ministério da Saúde. Na quinta-feira (24), o governo federal definiu a quantidade de doses para cada estado. São Paulo terá 364.400 doses para distribuir entre seus 645 municípios.

Em contato com a Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira (25), o LIBERAL foi informado que a remessa ainda não chegou para a pasta.

A única cidade de São Paulo a receber o imunizante até agora foi São Caetano do Sul, que foi contemplada com 1,5 mil doses. O município abriga um dos mais de 20 centros de pesquisa do Brasil que participou de programa voluntário que testou a vacina da Janssen.

O governo estadual revelou que, conforme orientação do Ministério da Saúde, a intenção é dividir todas as doses em quantidade igual para os municípios.

O Ministério da Saúde havia dito ao LIBERAL nesta semana que em até 48 horas repassaria a remessa para os estados. O Estado deu prazo semelhante para distribuir aos municípios, a contar da chegada das doses.

A região vivia a expectativa de receber a vacina esta semana. Com o atraso dos prazos, as doses serão direcionadas para moradores de 40 a 42 anos sem comorbidades, que começam a ser vacinados na quarta-feira (30).

A Janssen, que tem dose única, é a quarta vacina utilizada pelo País na campanha de imunização contra o coronavírus, junto de Pfizer, AstraZeneca/Oxford e CoronaVac/Butantan.

A vacina, proveniente dos Estados Unidos, tinha validade até domingo (27), mas estudos prorrogaram a validade do imunizante para até 8 de agosto.

Nesta sexta-feira (25), o Ministério da Saúde confirmou a chegada do primeiro lote de nova remessa da Janssen no Brasil, doada pelos Estados Unidos.

Chegaram pouco mais de 2 milhões de doses. O restante, que tem cerca de 942 mil vacinas, deve chegar em outra remessa, totalizando 3 milhões de imunizantes.