A Prefeitura de Americana definiu o calendário escolar de 2024. As aulas no ensino fundamental serão retomadas em 8 de fevereiro do próximo ano e, na educação infantil, o retorno às escolas acontece no dia 15 do mesmo mês.

O calendário foi enviado às 50 escolas da rede municipal. O encerramento do primeiro semestre será em 3 de julho na educação infantil, com férias até o dia 24 do mesmo mês. No ensino fundamental, as aulas vão até o dia 5 de julho, com férias dos estudantes entre os dias 8 e 26.

O encerramento do ano letivo na educação infantil está marcado para 18 de dezembro e, no ensino fundamental, as aulas irão até o dia 17 do mesmo mês. O próximo ano, que é bissexto, terá 201 dias letivos.

Todas as unidades escolares devem, obrigatoriamente, prever e realizar pelo menos uma atividade comunitária no sábado ou domingo, para garantir a integração com a comunidade escolar. Caberá à cada escola definir a data.

“As escolas têm autonomia para desenvolver as atividades comunitárias em dias mais adequados para os familiares das crianças atendidas pela unidade. Por isso, a definição é livre”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, via assessoria de imprensa.

Em 2024, haverá a volta às atividades da creche Wanda Polo Müller, no Parque da Liberdade, que passa por obras de reforma e ampliação.

A creche tinha uma área construída de 370 m² e, com a conclusão das obras, passará a ter 520 m² de área total. Atualmente, as crianças matriculadas na unidade frequentam a Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado.