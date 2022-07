Americana define 33 vias que passarão por ações de melhoria

Recapeamentos e pavimentações serão realizadas com dinheiro do governo estadual, por meio do programa Desenvolve SP

A Prefeitura de Americana definiu as 33 vias que serão recapeadas ou pavimentadas por meio do Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual. O último empréstimo oficializado pela agência foi de R$ 25 milhões para obras de pavimentação e recapeamento. A Avenida Abdo Najar, por exemplo, deverá receber a benfeitoria em toda a sua extensão, nos dois sentidos.

Outra avenida será a Afonso Pansan, no trecho entre a Avenida Nicolau João Abdala até o limite com Limeira, assim como outras das principais vias da cidade, a Avenida São Jerônimo (entre a Rua Índia e Avenida Luigi Merchiore), Rua Florindo Cibin (entre as ruas Índia e Frederico Penachione), e Avenida do Córrego Santa Angélica (no trecho da Avenida Bandeirantes até a Rua Maranhão).

Morador reclama da situação na Rua Irmã Dorothy Mae Stang, no Recanto Azul, que ainda não será asfaltada – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Uma rua ainda sem denominação, próxima a Rua Roque Faraone, no Cordenonsi, também será pavimentada, de acordo com o planejamento.

O programa Desenvolve SP oferece condições especiais de juros e prazos. As cidades podem financiar serviços de pavimentação, recapeamento e iluminação pública.

De acordo com o Governo do Estado, todas as cidades com mais de 50 mil habitantes podem aderir ao programa e pleitear o financiamento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

ESPERA

O instalador de câmeras Eduardo Greco reside na Rua Irmã Dorothy Mae Stang, uma das três sem asfalto no Recanto Azul. Ele alega que os moradores sofrem há 20 anos com o mesmo problema.

“Quando precisamos de motorista de aplicativo, esperamos na rua acima com asfalto, porque eles não entram na terra. Sem contar que quando chove fica quase impossível transitar com os carros, pois vira uma lama. Esperamos que olhem por nós”, relatou Greco.

“Frequentemente, também temos transtornos com vazamentos, pois devido à falta de pavimentação, os encanamentos rompem e precisamos acionar o DAE (Departamento de Água e Esgoto)”, relatou o morador.

A Prefeitura de Americana informou que a rua não está incluída no atual processo, mas será contemplada em outro convênio.

Vias contempladas