Americana convoca mais 44 novos professores temporários

Esta é a sétima convocação de temporários; lista com os nomes e cargos foi publicada no Diário Oficial do município

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, realiza a convocação de mais 44 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários. A lista com os nomes e cargos foi publicada no Diário Oficial do município.

Foram convocados 20 candidatos para o cargo de Professor Educação Básica 1, sete para Professor Educação Básica 2 – História, dois para a função de Professor Educação Básica 2 – Inglês, e 15 para Professor Educação Básica 2- Educação Física. Eles devem comparecer à sede da secretaria nesta segunda-feira (06/06) para manifestarem o interesse na contratação.

Esta é a sétima convocação de temporários. Já foram convocados profissionais aprovados para os cargos de Professor Educação Básica 1 – Ensino Fundamental, Professor de Educação Básica 2 – Ensino Fundamental – Ciências Físicas e Biológicas, Professor de Creche – Educação Infantil e Professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil.

A Secretaria de Educação de Americana está localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro.