Americana convoca 30 aprovados em concurso público

Serão chamados candidatos de 13 funções; anúncio será feito no Diário Oficial

A Prefeitura de Americana irá convocar 30 profissionais aprovados em concurso público para assumirem os cargos em 13 diferentes funções. O chamado será feito nesta terça-feira (17), no Diário Oficial do Município.

Chamado será feito pela prefeitura nesta terça, no Diário Oficial do Município – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Além disso, os profissionais convocados receberão um telegrama com informações. O Diário Oficial contendo a lista completa com os nomes convocados e respectivos cargos estará disponível no site da prefeitura, pelo endereço www.americana.sp.gov.br.

Serão convocados aprovados para as funções de ajudante geral, contador, engenheiro, escriturário, farmacêutico, médico da família, monitor escolar, motorista, motorista de ambulância, operador de máquinas pesadas, professor de educação fundamental, professor de artes e técnico em edificações.

Por fim, todos os convocados deverão comparecer ao Auditório Villa Americana no dia 26 de outubro, às 9h. O local fica na Avenida Brasil, 85, nas dependências do Paço Municipal.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

Calendário das convocações da Prefeitura de Americana