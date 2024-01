Americana convoca 28 novos aprovados em concurso

A Prefeitura de Americana anunciou a convocação de 28 aprovados no concurso público realizado no ano passado.

Os nomes foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira (5). O município também irá enviar telegramas aos chamados.

Prefeitura também irá enviar telegramas aos chamados – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

Ao todo, são 15 cargos com profissionais convocados. A função com maior número de vagas a serem preenchidas é escriturário (7), seguida de ajudante geral (6), assim como assistente social e farmacêutico, que possuem duas convocações cada.

Por fim, auxiliar de farmácia, engenheiro, médico de família, monitor do curso de costura, monitor escolar, motorista, oficial administrativo, operador de iluminação, pintor, professor de educação especial e psicólogo possuem um convocado.

Os convocados devem se apresentar no Auditório Villa Americana, no próximo dia 11, às 9 horas. O espaço fica no Paço Municipal, na Avenida Brasil, número 85. O Diário Oficial contendo a lista completa pode ser acessado no site da prefeitura.

O concurso foi realizado em janeiro de 2023. Desde abril, Americana vem convocando os aprovados. Em outubro, 217 vagas haviam sido preenchidas, enquanto a última convocação foi no início de dezembro, com outros 64 profissionais.

Inicialmente, o concurso previa a contratação de 298 pessoas. Entretanto, o número pode aumentar de acordo com a necessidade da administração. Com a convocação desta sexta, o número de chamados chegou a 363.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.