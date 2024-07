Americana convoca 15 aprovados em concurso público para nove funções

Edital de convocação será publicado nesta quarta com os profissionais, que devem ir ao Paço Municipal no dia 11

A Prefeitura de Americana está convocando mais 15 aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. Desta vez são chamados profissionais de nove funções diferentes, sendo a maior parte da área da educação e saúde. Os nomes dos convocados serão divulgados no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (3).

Aprovados em Americana devem comparecer ao Paço Municipal no dia 11 – Foto:

Os profissionais convocados atuam nas funções de cirurgião dentista (2), escriturário (2), monitor de escola, motorista de ambulância, professor de ciências, professor de história, professor de educação fundamental (2), professor de educação infantil (3) e técnico de enfermagem (2).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Todos os 15 aprovados devem comparecer no Auditório Villa Americana, dentro do Paço Municipal, no dia 11, às 9h. A lista com os nomes poderá ser consultada no Diário Oficial, por meio do site da prefeitura.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Estamos dando continuidade ao processo de contratação dos aprovados em concurso, com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, disse o secretário de Administração, Eduardo Flores.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.