Americana contrata Senac para elaboração de plano de mobilidade urbana

Semana passada, a prefeitura publicou um decreto em que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, três áreas na Rua Rio Branco - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

A Prefeitura de Americana contratou o Senac para capacitar e elaborar em conjunto com técnicos da administração o plano de mobilidade urbana do município. O convênio, com duração de um ano, custará R$ 150 mil aos cofres públicos. A contratação foi publicada no Diário Oficial, no último sábado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a prefeitura, o plano resultará em uma lei municipal amparada na obrigatoriedade desse estudo e todas as propostas e soluções elencadas no documento serão aplicadas na cidade.

Na prática, informou a administração, o plano contribuirá com a projeção de sistemas viários futuros a serem implantados de acordo com as demandas de crescimento por área de planejamento, favorecendo outros meios de locomação, como ciclovias, e proporcionando segurança para os pedestres.

“O Plano de Mobilidade Urbana interage os sistemas de transporte coletivo, de ciclovia e passeio para pedestres, visando a segurança e o bem estar da população”, traz nota da prefeitura.

O estudo terá como base as condições de trânsito atuais e levará em consideração as informações do plano de governo proposto pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no ano passado. Uma das ações previstas é a construção do novo viaduto sobre a linha férrea, na área central da cidade, em paralelo ao viaduto Amadeu Elias, sob responsabilidade da empresa Rumo, concessionária da malha férrea paulista.

Semana passada, a prefeitura publicou um decreto no Diário Oficial em que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, três áreas na Rua Rio Branco, no Centro, próximo ao viaduto Amadeu Elias. A publicação diz que as áreas citadas destinam-se à abertura de via pública para fins de melhoria e viabilização do sistema viário existente.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O LIBERAL perguntou à prefeitura se essas desapropriações seriam o início das mudanças para uma eventual ampliação de faixas do viaduto, mas a administração disse apenas que não poderia, no momento, detalhar ou especificar qualquer coisa além do já apontado.