Americana conquista 20 medalhas na Olimpíada de Astronomia e Mostra de Foguetes

Estudantes da rede municipal de Educação de Americana conquistaram 20 medalhas na 27ª OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e na 18ª MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes), realizadas em 2024.

O número de medalhistas superou o registrado em 2023, quando 16 estudantes foram premiados na olimpíada. Este ano, dois professores da rede também foram reconhecidos com medalhas de honra ao mestre.

Segundo a prefeitura, foram 15 medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze distribuídas aos estudantes do Caic Prof. Sylvino Chinelatto e das Emefs Milton Santos, Paulo Freire e Prof. Florestan Fernandes.

Os professores Adriana Aparecida Gioli e José Leite Torres Filho foram premiados com medalhas de honra ao mestre.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, celebrou o resultado.

“Nossos estudantes vêm, ano a ano, ampliando o quadro de medalhas e a participação nas olimpíadas científicas, o que para nós significa que eles se sentem seguros e bem preparados pelos professores”, disse.

A OBA é realizada pela SAB (Sociedade Astronômica Brasileira) em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira), com o apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Estudantes do 1º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio participam da OBA e da MOBFOG, estendida também a quem está matriculado no ensino superior.