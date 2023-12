Americana conquista 1º lugar no ranking do Programa Município VerdeAzul

Município se destacou entre as cidades com população entre 100 mil a 499,9 mil habitantes, recebendo pontuação máxima

Americana conquistou o 1º lugar no ranking do Programa Município VerdeAzul, iniciativa do governo estadual que visa promover o desenvolvimento sustentável por meio da implementação de políticas públicas estratégicas.

Premiação aconteceu na última terça-feira, no Palácio dos Bandeirantes, na capital – Foto: Divulgação

A cidade destacou-se entre os municípios com população entre 100 mil e 499,9 mil habitantes, recebendo a pontuação máxima de 100 pontos.

Os critérios avaliados abrangem diversas áreas fundamentais para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Americana obteve nota máxima em governança ambiental, avanço na sustentabilidade, educação ambiental, uso do solo, gestão das águas, esgoto coletado tratado, resíduos sólidos, qualidade do ar e biodiversidade.

Além do reconhecimento e inclusão no ranking ambiental dos municípios paulistas, a cidade recebeu um troféu confeccionado com madeira apreendida em operações da Polícia Militar Ambiental, como forma de conscientização sobre o combate ao desmatamento ilegal.

A premiação foi realizada na última terça-feira (19), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Esta certificação representa o esforço e empenho da nossa gestão, que tem prioridade na preservação do meio ambiente, educação ambiental e ações sustentáveis para garantir o futuro das próximas gerações”, declarou Chico Sardelli (PV), prefeito de Americana.

Em agosto deste ano, a prefeitura anunciou a revisão da lei municipal 5529/2013, que estabelece a política de arborização urbana.

A medida visa, entre outras alterações, garantir que todos os imóveis da cidade possuam, no mínimo, uma espécie arbórea adequada em suas calçadas.

A iniciativa busca não apenas melhorar a estética urbana, mas proporcionar melhor qualidade do ar e fomento da biodiversidade.

O plano inclui ainda a realização de serviços especializados, como o inventário arbóreo do município, que identificará e catalogará toda a vegetação arbórea existente nos calçamentos e passeios públicos.