Americana confirma mais uma morte por dengue

Paciente é um homem de 63 anos, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que morreu em 31 de março

A Secretaria de Saúde de Americana confirmou nesta segunda-feira (18) mais um óbito causado pela dengue, o terceiro em 2022. Trata-se de um homem de 63 anos, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que morreu em 31 de março.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No dia 25 de março, o paciente começou a apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, vômito, náusea e dor abdominal. No dia 30, ele foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, vindo a falecer no dia 31. O paciente era hipertenso e, segundo o laudo do Instituto Adolfo Lutz, a morte foi causada por complicações da dengue tipo 1.

A Vigilância Epidemiológica informou que, de janeiro até o dia 18 de abril, o município notificou 1.610 casos suspeitos de dengue, dos quais 932 foram confirmados (positivos), 593 descartados e 85 casos ainda aguardam resultados de exames. O setor informou também que há quatro casos de óbito sob investigação.