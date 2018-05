Com 5 mortes, Saúde confirma surto de febre maculosa

A Prefeitura de Americana confirmou nesta terça-feira que a cidade vive um surto de casos de febre maculosa, já que cinco das seis mortes suspeitas tiveram resultado positivo para a doença. O município tem ainda mais cinco casos sendo investigados, sendo um deles a morte de uma criança de sete anos. Os outros quatro são de pacientes que tiveram alta médica. Outros três casos suspeitos tiveram resultado negativo. Ao todo, em 2018, são 13 casos.

Foto: Leon Botão / O Liberal

De acordo com o médico infectologista e subsecretário de Saúde, Arnaldo Gouveia Júnior, os casos que resultaram em mortes foram contraídos em um período de cerca de 20 dias, entre o fim de abril e o início de maio. Ele explicou nesta quinta que o surto se deu por conta de condições climáticas porque abril foi o mais seco dos últimos 30 anos.

Conforme informações da Administração, os casos começaram a aparecer mais cedo neste ano, e as mortes são recorde desde 2010. Ao longo desses anos, foram 2 mortes em 2010 e em 2014, e uma morte em 2011, 2012 e 2017.

“A população precisa entender que os tempos mudaram. Essas mortes, todo mundo esteve em locais que tem as placas falando para não entra. Carrapato não é mais brincadeira. Se for picado por carrapato e até 2 a 4 dias depois sentir os sintomas, precisa procurar o médico. Quem mora em Americana está em área de risco, porque o carrapato pode ser levado com o vento”, afirmou o Gouveia.

O profissional fez recomendações inclusive aos médicos que atuam na cidade. “Se tiverem pacientes com sintoma parecido com dengue, não se iluda, não é época de dengue, é época de febre maculosa, porque os sintomas são parecidos no início. A seca antecipou, os casos anteciparam, a gente não sabe como vai ser”, afirmou.

A recomendação da Secretaria de Meio Ambiente é que a população evite todas as áreas de risco, que compreendem as matas ciliares no entorno do Ribeirão Quilombo e Rio Piracicaba, sobretudo na região do Casarão do Salto Grande e Avenida Bandeirantes. Nesta quarta, responsáveis da Pasta farão uma reunião para estudar medidas possíveis para tentar frear os casos, mas o subsecretário Antonio Donizete de Paula já adiantou que não existe como combater o carrapato transmissor da doença e que é necessário que a população se previna.