Americana confirma sexta morte por febre maculosa

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou na manhã desta quinta-feira (7) a sexta morte por febre maculosa na cidade. O caso estava sob análise e o resultado foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. A doença é transmitida pelo carrapato estrela.

O caso confirmado desta quinta-feira trata-se de uma menina de 7 anos moradora do bairro Antônio Zanaga, que estava internada no Hospital das Clínicas da Unicamp e morreu no dia 4 de maio. “Ela esteve, juntamente com familiares, sob a ponte do Rio Atibaia, próximo ao Museu do Salto Grande”, informou a assessoria de imprensa.

No dia 29 de maio, a Secretária de Saúde divulgou que Americana vive um surto de febre maculosa, confirmando 5 mortes pela doença na cidade. Nesta quinta, o número subiu para seis. O município ainda investiga outros quatro casos suspeitos, que são de pacientes que tiveram alta médica. Outros três casos suspeitos tiveram resultado negativo. Ao todo, em 2018, são 13 casos.

Foto: Arquivo/O Liberal

A recomendação da Secretaria de Meio Ambiente é que a população evite todas as áreas de risco, que compreendem as matas ciliares no entorno do Ribeirão Quilombo e Rio Piracicaba, sobretudo na região do Casarão do Salto Grande e Avenida Bandeirantes.

Dados da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana apontam que o município possui 15 áreas de risco para a febre maculosa. As áreas são as seguintes:

– Carioba (pesqueiros do Rio Piracicaba, próximos ao Parque Têxtil da Rua Carioba)

– Casa de Cultura Herman Müller (mata ciliar adjacente ao Ribeirão Quilombo)

– Rio Jaguari (Região Pós-Represa do Salto Grande e chácaras nas proximidades da Colônia Agrícola do Sobrado Velho)

– Museu Histórico (pesqueiros na confluência dos Rios Atibaia e Jaguari)

– Assentamento Milton Santos (matas ciliares do Rio Jaguari e Córrego Jacutinga)

– Ponte do Rio Piracicaba e Rodovia Anhangüera (pesqueiros locais)

– Represa do Jardim Imperador (Área do Portal dos Nobres)

– Rio Piracicaba (pesqueiros na proximidade do Centro

de Detenção Provisória de Americana)

– Praia dos Namorados (orla da Represa do Salto Grande)

– Mirandola (pastos e matas periféricas)

Praia do Zanaga (braço da Represa do Salto Grande entre Zanaga e Vale das Nogueiras)

– Usina da CPFL (Represa do Salto Grande)

– Praia Azul (orla da Represa do Salto Grande)

– Ribeirão Quilombo (toda a extensão)

– Parque Nova Carioba (mata ciliar do Córrego Bertini)