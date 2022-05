Americana confirma sexta morte por dengue neste ano

A Vigilância Epidemiológica de Americana registrou a sexta morte por dengue neste ano. A vítima é uma mulher de 84 anos, moradora do bairro São Manoel. Ela morreu no último dia 30, mas a prefeitura só confirmou a causa nesta terça-feira (17).

A idosa foi internada em 24 de abril num hospital particular da cidade, com quadro de febre, dor de cabeça, náusea, vômito, nível baixo de plaquetas e leucócitos. Ela tinha diabetes e doença renal crônica.

O Executivo informou que, conforme resultado do exame obtido junto ao Instituto Adolfo Lutz, contaminação se deu pelo sorotipo 1 da dengue.

Este é o ano com mais óbitos por dengue na história do município, que já teve 2.642 casos confirmados da doença desde janeiro.

De acordo com a administração municipal, “as ações de combate à dengue estão sendo intensificadas, com a aplicação de inseticida nos bairros São Jerônimo, Parque da Liberdade e Jardim da Paz”.

Nas duas últimas semanas, os agentes realizaram 11.683 visitas para controle de criadouros e nebulizaram 972 imóveis nos bairros com maiores índices de infecção.

Outros casos

O primeiro óbito em Americana pela dengue neste ano foi de um homem de 60 anos, morador do Centro, que morreu no dia 4 de março; e o segundo foi de uma mulher de 82 anos, do Nova Americana, que morreu dia 26 do mesmo mês.

Já a terceira morte informada foi de um homem de 63 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que morreu em 31 de março; e a quarta foi uma mulher de 43 anos, moradora do Antônio Zanaga, que morreu em 29 de março.

O quinto óbito foi de uma idosa de 68 anos, moradora do bairro Santa Inês, que morreu em 12 de abril.

