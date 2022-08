Americana confirma quarto caso da varíola dos macacos

Região conta agora com 20 infectados pela doença, sendo a cidade de Santa Bárbara com maior número (8)

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta quarta-feira (31), o quarto caso da varíola dos macacos no município. Trata-se de um homem de 68 anos. As outras três notificações também foram em pacientes do sexo masculino, com idades de 27, 30 e 37 anos.

De acordo com a vigilância, o paciente não viajou recentemente. Ele se encontra com quadro estável de saúde e vem sendo monitorado pelo SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia). Além dele, seus familiares diretos também estão sendo acompanhados pelo setor.

A RPT (Região do Polo Têxtil) conta agora com 20 infectados pela doença, sendo a cidade de Santa Bárbara com maior número (8), seguida por Sumaré com seis notificações, Americana com quatro e Nova Odessa e Hortolândia com um caso cada uma.

A varíola é transmitida quando alguém tem contato próximo com as lesões de pele, as secreções respiratórias ou os objetos usados por uma pessoa que está infectada. Também é descrita como uma infecção sexualmente transmissível.

O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo. Também é comum o surgimento de caroço no pescoço, axila e virilhas; febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares.

Não existe um remédio específico para tratar o vírus somente medicamentos sintomáticos e aguardar a cicatrização das lesões, que pode levar até 20 dias.