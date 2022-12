Americana confirma mais três mortes por Covid-19

A Prefeitura de Americana confirmou nesta quinta-feira (8) mais três mortes por Covid-19. Na semana passada, a cidade ultrapassou a marca de mil óbitos pela doença desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, os três novos óbitos eram de pessoas idosas que enfrentavam problemas crônicos de saúde, um quadro que tem se repetido nos últimos meses. Veja as vítimas:

– Homem, 83 anos, morador do bairro Jardim Santa Eliza. Paciente renal crônico, tinha Alzheimer, doença neurológica crônica e câncer. Estava internado em hospital particular e faleceu no dia 2 de dezembro;

– Homem, 82 anos, morador do bairro São Roque. Ele tinha linfoma não Hodgkin (tipo de câncer). Estava internado no hospital municipal e faleceu no dia 4 de dezembro;

– Mulher, 88 anos, moradora do bairro Jardim Terramérica 2. Paciente com insuficiência renal, estava internada no hospital municipal e faleceu no dia 5 de dezembro.

Entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro, foram 671 novos casos positivos de Covid-19, um aumento em relação a meses anteriores por conta de uma nova onda de infecções. O quadro geral da doença em Americana é de 46.425 casos positivos.

Internações

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 50% para leitos com respiradores (de 4 no total, 2 ocupados) e de 66,67% para leitos sem respiradores (de 3 no total, 2 ocupados);

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No Hospital São Lucas, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (1 no total, 1 ocupado) e zero para leitos sem respiradores (nenhum leito disponibilizado);

No Hospital São Francisco, a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 14 no total, nenhum ocupado);

No Hospital Unimed, a taxa é de 25% para leitos com respiradores (de 4 no total, 1 ocupado) e zero para leitos sem respiradores (de 8 no total, nenhum ocupado).