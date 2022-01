Americana confirma mais três mortes e passa de 30 mil casos de Covid-19

A Prefeitura de Americana confirmou nesta quarta-feira (19) mais três mortes por Covid-19 no município, chegando a 865 desde o início da pandemia. Todas as vítimas têm mais de 80 anos, segundo o boletim, e estavam internadas em hospital particular.

Ainda nesta quarta, a cidade ultrapassou a marca de 30 mil casos confirmados da doença. São 30.007. O número, entretanto, deve ser maior porque o sistema de notificações tem registrado problemas desde terça-feira (18).

Americana enfrenta uma escalada da Covid-19 nas últimas semanas. Além do avanço abrupto de diagnósticos positivos, a ocupação de leitos também tem crescido diariamente, com grande procura por atendimento nos hospitais.

Os casos, no entanto, têm sido de menor gravidade dado que 87% da população tem o esquema vacinal completo com duas doses ou dose única.

A quantidade de óbitos em relação ao número de casos explica o cenário. Entre os dias 1º e 19 de janeiro de 2021, quando a vacinação ainda não havia começado, Americana havia registrado cerca de 1,2 mil novas infecções e 26 mortes.

No mesmo período deste ano, com a vacinação em massa, Americana notificou cerca de 2 mil casos e apenas sete mortes – a vítima mais nova tinha 67 anos.

Os números são parte de um levantamento do LIBERAL em dados divulgados pela prefeitura e pela plataforma InfoTracker.

Veja a ocupação dos leitos dos hospitais nesta quarta-feira (19), segundo boletim da prefeitura:

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e 109% sem respiradores (de 22 no total, 24 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 20% para leitos com respiradores (de 5 no total, 1 ocupado) e 20% para leitos sem respiradores (de 5 no total, 1 ocupado).

No Hospital São Francisco a taxa é 13,33% para leitos com respiradores (de 15 no total, 2 ocupados) e 14,29%% sem respiradores (de 14 no total, 2 ocupados).

No Hospital Unimed a taxa é de 27,78% para leitos com respiradores (de 18 no total, 5 ocupados) e de 80% para leitos sem respiradores (de 10 no total, 8 ocupados).