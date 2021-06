Americana confirma mais seis óbitos pela Covid-19; quatro tinham menos de 60 anos

A Prefeitura de Americana confirmou mais seis óbitos pela Covid-19 no boletim divulgado nesta segunda-feira (21). No total, o município chegou a 634 mortes pela doença desde março do ano passado, início da pandemia. Neste mês, já são 59 casos fatais.

Dentre as seis mortes divulgadas, quatro eram de vítimas com menos de 60 anos. Três delas tinham entre 50 e 59 anos, faixa etária que tem sido a principal vítima da Covid-19 em Americana desde maio, conforme revelou um levantamento exclusivo do LIBERAL neste domingo (20).

Veja detalhes dos casos divulgados nesta segunda:

homem de 47 anos, que morava no bairro Morada do Sol. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Tinha hipertensão;

homem de 54 anos, que morava no bairro Santa Catarina. Estava internado em hospital público de Santa Bárbara d Oeste e faleceu em 17 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica;

homem de 54 anos, que morava no bairro Dom Pedro II. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Sem informação de comorbidade;

homem de 64 anos, que morava no bairro São Vito. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Sem informação de comorbidade;

mulher de 50 anos, que morava no bairro Morada do Sol. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 17 de junho. Sem informação de comorbidade;

mulher de 85 anos, que morava no bairro São Manoel. Estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 20 de junho. Tinha hipertensão.

No total, Americana registra mortes pela Covid-19 em ao menos 106 bairros. Áreas como a Cidade Jardim e o Zanaga, populosos, lideram as estatísticas (veja a lista dos bairros com óbitos aqui)

Ainda segundo o boletim, o município inclui nos registros mais 199 casos positivos da Covid-19, chegando a 21.347. Apenas no mês de junho, já foram notificados 2.512 diagnósticos positivos, o terceiro maior número já registrado na pandemia, atrás apenas de abril (2.544) e maio (2.749).

Ocupação de leitos

Os dados divulgados nesta segunda-feira pela prefeitura trazem também o cenário dos hospitais de Americana, que bateu recordes sucessivos de ocupação na semana passada, chegando a registrar quatro dias seguidos com mais 200 leitos ocupados. Nesta segunda, a ocupação estava em 201 leitos. Veja o quadro:

Leitos com utilização de respiradores

Hospital Existentes Ocupados % Hospital Municipal 26 22 85% São Lucas 17 19 111% São Francisco 13 13 100% Unimed 37 37 100% Total 93 91 98% Fonte: Prefeitura de Americana

Leitos sem utilização de respiradores