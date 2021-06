Americana confirma mais 15 mortes por Covid; 12 vítimas tinham menos de 60 anos

Pela primeira, a cidade passou dos 3 mil casos confirmados dentro de um mês - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana informou nesta quinta-feira (24) mais 15 mortes de moradores do município em decorrência da Covid-19. Agora, o total de óbitos pela doença na cidade está em 658.

Em relação aos hospitais (leia mais abaixo), a ocupação caiu pelo segundo dia consecutivo nesta semana, após atingir o patamar inédito de mais de 200 leitos ocupados por pacientes da Covid-19.

No boletim divulgado hoje, das 15 mortes, 12 são de pessoas com menos de 60 anos. Nove delas são de vítimas com idades entre 50 e 59 anos, faixa etária que tem sido a mais afetada pela doença desde maio, conforme revelou o LIBERAL no último domingo.

Outras três vítimas são da faixa dos 40 anos. As mortes neste grupo etário têm crescido nos últimos meses, conforme levantamento do LIBERAL em dados da prefeitura.

Foram 10 óbitos em março, 14 em abril, 12 em maio e 15 em junho, o maior número dentro de um mês, que ainda não chegou ao fim. Antes de março, a maior quantidade de mortes dentro de um mês para a faixa etária dos 40 anos havia sido registrada em dezembro – na época, foram seis vítimas.

Veja a lista dos óbitos divulgados nesta quinta pela prefeitura:

Homem, 53 anos, morador do bairro Vila Dainese, portador de diabetes e hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de junho;

Homem, 56 anos, morador do bairro São Roque, portador de diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 15 de junho;

Mulher, 81 anos, moradora do bairro Parque das Nações, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 18 de junho;

Homem, 57 anos, morador do bairro Jaguari, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 18 de junho;

Homem, 56 anos, morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 19 de junho;

Homem, 52 anos, morador do bairro São Domingos, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de junho;

Mulher, 72 anos, moradora do bairro Nova Americana, portadora de doença imunológica, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de junho;

Homem, 50 anos, morador do bairro Praia Azul, portador de diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 20 de junho;

Mulher, 41 anos, moradora do bairro Parque das Nações, informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de junho;

Homem, 58 anos, morador do bairro Vila Bertini, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de junho;

Homem, 43 anos, morador do bairro Vila Mathiensen, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 22 de junho;

Homem, 59 anos, morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu em sua residência no dia 22 de junho;

Homem, 84 anos, morador do bairro Jardim Recanto, sem informações de doenças preexistentes, que faleceu no Hospital Municipal no dia 22 de junho;

Homem, 47 anos, morador do bairro Cidade Jardim, portador de hipertensão arterial, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 23 de junho;

Homem, 58 anos, morador do bairro Jardim Progresso, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 24 de junho.

Hospitais

A ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19 caiu pelo segundo dia consecutivo nesta semana, segundo os dados informados pela Prefeitura de Americana.

Leitos com utilização de respiradores (UTIs)

HOSPITAL EXISTENTES OCUPADOS % Hospital Municipal 30 26 87% São Lucas 18 18 100% São Francisco 13 13 100% Unimed 30 30 100% Total 91 87 96% Fonte: Prefeitura de Americana

Leitos sem utilização de respiradores (enfermarias)

HOSPITAL EXISTENTES OCUPADOS % Hospital Municipal 35 40 115% São Lucas 16 11 69% São Francisco 23 23 100% Unimed 24 24 100% Total 98 98 100% Fonte: Prefeitura de Americana

Nesta quinta, eram 91 leitos existentes de UTI (com respirador) e 87 ocupados. Já em relação às enfermarias, a ocupação dos 98 leitos era de 100%.

O número de pacientes internados em UTI é o menor ao menos desde o dia 7 de junho em Americana. Desde então, a ocupação foi sempre de 90 leitos ou mais, chegando a 100 na última terça-feira (22).

Casos

Conforme mostrou o LIBERAL nesta quinta-feira, junho já se tornou o mês com mais casos de coronavírus notificados em Americana. O recorde é batido pelo segundo mês consecutivo e mostra a força da pandemia ainda sobre a cidade.

No boletim de hoje, a Prefeitura de Americana reportou mais 203 casos, chegando a 21.937 diagnósticos positivos desde o início da pandemia.

A uma semana do fim de junho, pela primeira, a cidade passou dos 3 mil casos confirmados dentro de um mês. Em 24 dias deste mês, já são 3.102 confirmações.