Americana confirma epidemia de dengue e amplia ações

A Prefeitura de Americana confirmou em comunicado enviado na tarde desta sexta-feira (12) que o município vive uma epidemia de dengue, o que motivou a intensificação da ações de combate já a partir deste sábado (13).

De acordo com a prefeitura, até esta sexta-feira (12), a cidade já tinha 1.438 casos suspeitos de dengue notificados, sendo que 599 casos foram confirmados, 416 aguardam resultado de exame e outros 423 foram descartados. A principal razão para o aumento dos casos é a circulação do sorotipo 2, que há aproximadamente dez anos não circulava na região. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Neste sábado as ações começam pela região do Jardim Ipiranga, com nebulização de inseticida e atividades operacionais dos agentes nos imóveis do bairro. Uma outra equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) realiza ainda um trabalho junto á pastoral da criança na igreja do Parque da Liberdade na parte da manhã, enquanto no período da tarde o mesmo grupo presta o mesmo serviço no Supermercado São Vicente do bairro Jaguari.

A Secretaria de Saúde lembra da importância de a população colaborar com o trabalho dos agentes e, ao mesmo tempo, evitar manter em sua propriedade materiais que possam acumular água e se tornar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Denúncias sobre imóveis suspeitos ou irregularidades constatadas em relação ao combate à dengue podem ser feitas diretamente ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Prefeitura de Americana, através do telefone 3475-9024.