Americana confirma dois casos da variante Gamma do novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta segunda-feira (28) dois casos da variante P.1 do novo coronavírus (Covid-19), renomeada Gamma pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e identificada originalmente em Manaus (AM) em janeiro deste ano.

Casos foram analisados pelo Instituto Butantan, de São Paulo – Foto: Governo do Estado de São Paulo

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os casos, em Americana, são de dois homens. Um deles tem 44 anos e é morador do Antônio Zanaga. A confirmação ocorreu no dia 25 de junho. O outro tem 59 anos, reside no Morada do Sol e teve a confirmação no dia 10 de junho. Ambos não precisaram ser internados e já se recuperaram da doença.

Os casos foram analisados pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e confirmados pelo GVE – Campinas (Grupo de Vigilância Epidemiológica), por meio do Instituto Adolfo Lutz. Além da variante Gamma, existe a Alfa, do Reino Unido; Beta, da África do Sul e a Delta, da Índia.

De acordo com a vigilância, os moradores ficaram em isolamento restrito durante todo período de transmissão. Apenas o homem de 59 anos havia recebido a primeira dose da vacina, no dia 17 de maio.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Ainda segundo a vigilância, nenhum deles viajou ou manteve contato com pessoas que tivessem viajado recentemente. O órgão também informou que não há nenhum outro caso de análise sobre o sequenciamento genômico do novo coronavírus em andamento no município.