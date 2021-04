Americana conclui vacinação de profissionais da segurança pública

Das 959 pessoas imunizadas, 319 são guardas municipais; também foram vacinados policiais de outras cidades do 19º BPMI

Americana concluiu nesta sexta-feira (9) a vacinação dos agentes de segurança pública contra o novo coronavírus (Covid-19). Foram 959 profissionais, dos quais 319 são guardas municipais.

Vacinação ocorreu na sede do 19º BPMI – Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

A aplicação foi realizada entre 5 e 9 de abril na sede do 19º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), localizado no Loteamento Industrial Nossa senhora de Fátima, em Americana. Ao todo, foram imunizados 1.223 profissionais das cidades que integram o batalhão.

São elas: Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho.

A vacinação foi destinada a policiais militares, bombeiros, policiais ambientais, policiais civis, policiais técnico-científicos e guardas municipais.