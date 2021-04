Americana comunica mais nove mortes e chega a 380 óbitos por Covid-19

A Prefeitura de Americana comunicou nesta segunda-feira (5) mais nove mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Agora, a cidade atingiu a marca de 380 óbitos desde o início da pandemia. Não havia atualização de novos casos desde a última quarta-feira (31).

Uma das vítimas é um homem de 31 anos, morador do bairro Vila Margarida, sem informações de doenças preexistente. Ele estava internado em um hospital particular e faleceu no dia 30 de março.

O novo boletim trouxe ainda a confirmação de 209 novos casos positivos, dos quais 127 foram após realização de testes rápidos. O município acumula 13.961 pessoas contaminadas, com 13.105 recuperados.

Além disso, Americana contabiliza 24.121 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O perfil das demais mortes confirmadas nesta segunda-feira:

– Um homem (58), morador da Vila Brieds, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de março;

– Um homem (72), morador do bairro Vale das Nogueiras, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de março;

– Um homem (80), morador do Jardim da Paz, portador de hipertensão e diabetes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de março;

– Um homem (72), morador do Parque Gramado, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 28 de março;

– Uma mulher (52), moradora do bairro São Benedito, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e faleceu no dia 30 de março;

– Um homem (66), morador do Parque Gramado, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e faleceu no dia 30 de março;

– Um homem (67), morador do bairro Santa Cruz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 31 de março;

– Um homem (92), morador do bairro Mollon, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 1º de abril.

