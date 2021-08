Americana completa 10 dias com menos de 100 leitos de Covid ocupados

As internações em leitos voltados para o novo coronavírus (Covid-19) na rede pública e privada de Americana ficaram abaixo dos 100 pacientes nos últimos 10 dias. Isso não acontecia desde fevereiro. Nesta sexta-feira, eram 75 internados nos quatro hospitais da cidade, dos quais 42 faziam uso de respiradores. No pico da pandemia, em junho, eram mais de 200 pessoas hospitalizadas.

Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho acredita que, com o avanço da vacinação, a situação tende a seguir em melhora, mas alerta que isso não representa o fim da pandemia.

“A vacina é a nossa principal arma, ela tem contribuído muito para a redução da mortalidade e também das internações, mas, infelizmente, a Covid-19 é uma doença que veio para ficar. Nós teremos que conviver com ela e, para isso precisamos manter corretamente todos os cuidados para nos prevenir, além de oferecermos, enquanto saúde pública municipal, todas as condições necessárias para garantir o atendimento de todos os moradores em caso de uma eventual recidiva”, alertou.

Infectologista do Hospital Municipal de Americana e médica na linha de frente da pandemia, Juliana Ribon também adota um tom de cautela. Ela garante que, mesmo com a redução expressiva nas taxas de internação do Hospital Municipal, a ala Covid segue mobilizada com 30 leitos de UTI Covid, dos quais oito estão ocupados nesta sexta-feira. Ela lembra que muitos municípios que desativaram leitos ao observar melhora nos índices logo em seguida precisaram reativá-los.

“Isso nos chama a atenção para ter cautela em relação a acreditar que tudo já foi resolvido e que poderíamos fazer a redução dos leitos. Conforme vivenciamos na queda dos números de casos no início deste ano, várias unidades de Covid foram fechadas de maneira precoce, o que ocasionou um déficit de leitos intensivos quando sofremos a segunda onda tão devastadora”, destacou.

Mortes caem 39% em julho

Foram registrados 81 óbitos por Covid no mês passado, contra 134 em junho. A redução é de 39%, mas mesmo assim julho é o quarto mês com mais óbitos desde o início da pandemia.

Juliana analisou que a mutação da cepa viral circulante provocou alta taxa de mortalidade nos pacientes adultos, na faixa etária de 30 a 55 anos, muitos deles sem nenhuma comorbidade ou fatores de risco para progredir com quadro clínico grave.

Tanto em junho quanto em julho, as mortes de pessoas com menos de 60 anos representaram mais da metade dos óbitos por Covid. Pelo terceiro mês consecutivo, a faixa etária entre 50 e 59 anos concentra o maior número de vítimas da doença.

“A vacinação teve um impacto positivo na redução do número de internações e mortalidade nos pacientes e, principalmente, nos grupos de riscos. Porém, a população economicamente ativa e sem comorbidades que ainda não tinha sido vacinada ou havia recebido apenas uma dose da vacina, acabou sofrendo com a infecção causada pela nova variante da cepa viral”, explicou a médica.