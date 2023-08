Americana comemora aniversário com nova entrada

Portal de Americana: obras serão entregues no dia 31 - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A cidade de Americana comemora seu 148º aniversário de visual novo, com uma entrada repaginada. Primeira impressão de quem acessa o município pela Rodovia Anhanguera (SP-330), a região do portal está com uma série de novidades, principalmente com relação ao trânsito.

As rotatórias da Avenida Antonio Pinto Duarte deram lugar a semáforos, e os retornos, agora, só podem ser feitos pelas ruas paralelas.

Para a compradora Daisy Volpi, de 43 anos, o sucesso da obra dependerá dos motoristas. Ela aponta que as pessoas ainda precisam se acostumar e se adaptar às mudanças, motivo pelo qual, na sua visão, ainda não há como saber se a remodelação terá um efeito positivo. “Só acredito vendo funcionar”, diz.

As obras estão em fase final e serão entregues pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no próximo dia 31. Na opinião do comerciante André Martins da Silva, de 49 anos, mesmo ainda não finalizada, a reforma já melhorou o tráfego de veículos.

“O pouco que está funcionando, a gente já viu resultado. Creio que, na hora que estiver tudo em funcionamento, liberado, vai estar muito legal.”

Semáforos foram instalados no cruzamento da avenida

Ele ressaltou as dificuldades que existiam antes da remodelação. “O trânsito aqui era muito complicado. Era difícil até para sairmos. Prejudicava muito a clientela, para os clientes pararem aqui. Agora, não. A gente vê que vai ficar muito bom. Vai ser um benefício para o pessoal que mora e que também trabalha na região.”

Para André, que trabalha na Rua Orlando Dei Santi, os transtornos vividos durante as obras valeram a pena. “Sempre em época de inverno, a chuva cessa. Então, o pó aumentou bastante, devido às máquinas estarem trabalhando. Mas é um transtorno que a gente sabe que tem data para acabar. Então, estou muito feliz.”

A auxiliar administrativa Maiara da Silva Brasil, de 28 anos, também notou uma melhora. “Melhorou bastante com os semáforos. Porque aí o pessoal, realmente, para. Não estava dando muito certo só com os ‘pares’. O pessoal não respeita muito”, afirma.

No entanto, ela ressaltou que houve problemas no início dos trabalhos. “A coisa estava difícil aqui na frente. Tinha bastante movimento, muito trânsito, o pessoal não respeitava. Agora, vamos ver se melhora. E o processo foi bem caótico. Muita sujeira, muito pó. E as mudanças, no início, o pessoal demorou para entender o que estava acontecendo. Mas, agora, foi.”

A obra

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória; instalação de três conjuntos semafóricos; iluminação pública; pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros; recapeamento asfáltico da avenida Antonio Pinto Duarte e das ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras; passeio público; acessibilidade; e execução de rede de drenagem.

Iniciada em outubro do ano passado, a obra tem investimento de R$ 4,1 milhões, valor proveniente de crédito obtido por meio do Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual. A prefeitura também instalou um letreiro no canteiro da Avenida Antonio Pinto Duarte.