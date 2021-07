Americana começa a vacinar pessoas de 29 anos nesta quinta-feira

Município adentra a faixa etária dos 20 anos na campanha municipal de imunização, a mais populosa, com 42 mil moradores

Calendário estadual prevê vacinação de 25 a 29 apenas a partir de 5 de agosto – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana começa a vacinar pessoas de 29 anos ou mais a partir desta quinta-feira (22) contra o coronavírus (Covid-19). Com isso, o município adentra a faixa etária dos 20 anos na campanha municipal de imunização, a mais populosa, com 42 mil moradores.

O agendamento pode ser feito pelo site da prefeitura. Após esgotadas as vagas, serão abertas novas agendas quando possível, informa a prefeitura.

Americana recebeu o maior lote desde o início da campanha, com 14.700 doses da vacina e começou a vacinar no sábado (17) os maiores de 30 anos, se antecipando ao calendário estadual por três dias.

Na ocasião, houve recorde de vacinados em um dia, com 4,4 mil doses aplicadas, após a agenda para a nova faixa etária esgotar em tempo recorde, de cerca de trinta minutos.

O Governo do Estado prevê o início da imunização da faixa etária de 25 a 29 anos apenas a partir de 5 de agosto, e de 18 a 24 anos para 12 de agosto.

Com mais de 70% da população vacinada com pelo menos uma dose e mais de 25% que tomaram as duas doses, Americana tem se destacado na campanha de vacinação.

Pontos de vacinação foram ampliados através de parcerias com universidades e hospitais.

Até a noite desta quarta-feira (21), Americana tem 183.383 doses aplicadas, sendo 134.216 da primeira dose, 6.011 de dose única da Janssen, e 43.516 com a segunda dose.

A próxima etapa, de 25 a 29 anos é a mais populosa da cidade, com 21.587 moradores – segundo Informativo Socioeconômico mais recente, com dados de 2020. A próxima faixa, dos 20 aos 24 anos, tem 20.725 moradores.

Somados, esses dois grupos ultrapassam 42 mil moradores de Americana, na faixa etária dos 20 anos.

Em entrevista ao LIBERAL, o secretário de saúde Danilo Carvalho estima que, considerando a capacidade logística da rede pública e dos parceiros da iniciativa privada, é possível concluir a vacinação de pessoas com até 20 anos em um período de oito ou nove dias.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Hortolândia já começou a vacinar pessoas de 29 anos, desde sábado (17).