Americana começa a vacinar idosos de 65 e 66 anos na terça-feira

Primeira dose contra Covid-19 será aplicada no drive-thru do Portal da cidade e mediante agendamento nas unidades de saúde

Americana inicia, na próxima terça-feira (20), a vacinação contra coronavírus (Covid-19) de idosos entre 65 e 66 anos. A imunização desse grupo será possível graças a um novo lote que chegará ao município nesta segunda, de 6.810 doses da Oxford/AstraZeneca, segundo o Executivo.

Essas pessoas poderão tomar a primeira dose no drive-thru localizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do Portal da cidade. Todos devem ter em mãos documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Também haverá aplicação nas unidades de saúde, mas, neste caso, só mediante agendamento pelo site www.saudeamericana.com.br, o que poderá ser feito a partir das 16 horas deste sábado.

No caso da segunda dose, disponível para idosos com 69 anos ou mais e profissionais de saúde, o agendamento é a única opção.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde tem aplicado a primeira dose em idosos com 67 anos, somente por meio de agendamento. O drive-thru da Antônio Pinto Duarte ficará aberto apenas a partir de terça.

Das 6.810 doses que serão recebidas pelo município, a secretaria vai destinar 2.290 para a segunda dose em profissionais de saúde e 4.520 para a primeira dose em idosos entre 65 e 66 anos.